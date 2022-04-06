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    Суета вокруг кровати. Стали известны подробности стрельбы в центре Петербурга

    Парадная в центре Петербурга оказалась тесной для иностранца с тяжёлой ношей и вооружённой компанией. Попытка разойтись закончилась стрельбой.

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    Предысторию пальбы, 6 апреля напугавшей жильцов Херсонской улицы, 3, «Фонтанке» рассказали в ГУ МВД по Петербургу и области. По предварительным данным, около двух часов дня шестиэтажку пытался покинуть 27-летний приезжий из Средней Азии, путь наружу был не самым простым — по просьбе собственника он выносил кровать из съёмной квартиры.

    На выходе из парадной иностранец столкнулся с мужчиной и попросил освободить проход. Градус уважительности остаётся за кадром, но собеседник, по всей видимости, счёл себя оскорблённым и достал травматический пистолет.

    Дальнейшее описали соседи: крики, мат, стрельба и двое мужчин, которые гоняли «обидчика» по двору, а потом уехали на такси.

    Полицейские составляют фоторобот стрелка, который будет разослан по районам.

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    Комментарии (6)

    hal9000
    Я стоял на остановке..а он карманы бабушка шпионил..я бабшке- помогите помогите..и я бабушке помогите..а он бабушке шпионил
    Леонтий
    Скотство.Шел таджик,нес кровать,зачем стрелять?
    Pilat
    Ждём от Фонтанки третью и четвертую версию.
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