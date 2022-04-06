Суета вокруг кровати. Стали известны подробности стрельбы в центре Петербурга

Предысторию пальбы, 6 апреля напугавшей жильцов Херсонской улицы, 3, «Фонтанке» рассказали в ГУ МВД по Петербургу и области. По предварительным данным, около двух часов дня шестиэтажку пытался покинуть 27-летний приезжий из Средней Азии, путь наружу был не самым простым — по просьбе собственника он выносил кровать из съёмной квартиры.



На выходе из парадной иностранец столкнулся с мужчиной и попросил освободить проход. Градус уважительности остаётся за кадром, но собеседник, по всей видимости, счёл себя оскорблённым и достал травматический пистолет.