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    Главный синоптик Петербурга дал прогноз на неделю

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    Зима пришла к нам и уходить не собирается. Прогноз погоды на неделю дал 21 ноября главный синоптик Петербурга Александр Колесов. По его словам, антициклон расположился над большей частью европейской территории России, в том числе над Северо-Западом. Значительных изменений в погоде пока не предвидится.

    «Понижение атмосферного давления будет связано только с приближением атмосферных фронтов, которые приносят снег на территорию Ленинградской области и в Санкт-Петербург», — объясняет Колесов в своём телеграм-канале.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов
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    Он также отмечает, что начали замерзать не только мелкие озера, но и крупные водоемы. Как писала «Фонтанка», в местах с быстрым течением можно увидеть редкий вид льда — блинчатый.

    Во вторник и среду, по словам синоптика, снег придет к нам с юга, а в конце недели — с юго-запада.

    «Ветер в течение всей недели восточного направления и остается умеренным большую часть времени. Температура воздуха в начале недели -3…-8 гр., с приближением атмосферного фронта с середины недели немного теплее -1…-5 гр.», — сообщает Александр Колесов.

    Сегодня в Петербурге преимущественно без осадков, температура на несколько градусов ниже нормы.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов

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