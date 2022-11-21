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    Река у Рускеалы наполнилась «пельмешками»

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    В водоёмах начал образовываться лёд, и при быстром течении льдинки принимают округлую форму.

    Читатель «Фонтанки» Сергей 21 ноября поделился фотографиями «пельмешек». Он снял их в субботу на водопадах Ахинкоски (Ахвенкоски) в месте разлива реки Тохмайоки около Рускеалы (Карелия).

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    «Фонтанка» не раз рассказывала об этом явлении, которое читатели сравнивают с оладушками и блинчиками. Блинчатый лёд возникает при смерзании ледяного сала, шуги, мелких льдин и всплывающего внутриводного льда.

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