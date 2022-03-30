Водоём в Ленобласти стал «сковородой» для ледяных «блинчиков»

Сформировавшиеся на водоёме «кувшинки» напоминают блинчатый лёд — образования округлой формы, которые возникают при смерзании ледяного сала, шуги, мелких льдин и всплывающего внутриводного льда. Их формирование происходит на реках под действием течения.



28 марта в Петербурге на поверхности реки Екатерингофки образовалась снежура — природное явление, во время которого падающий на воду снег не тает, а сбивается в пластичную массу. Как это выглядело — можно увидеть на фотографиях на «Фонтанке».

