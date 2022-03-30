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Водоём в Ленобласти стал «сковородой» для ледяных «блинчиков»

Ледяные «блинчики» — каждый уникальной формы — заметили на водоёме в Ленинградской области. Морозная погода «состряпала» их к утру, а ветер прибил снежно-белую «сдобу» к берегу.

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Необычное явление утром 30 марта заметил житель Волховского района. Фотографии, на которых запечатлено природное явление, появились в Telegram-канале «Мегаполис».

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Сформировавшиеся на водоёме «кувшинки» напоминают блинчатый лёд — образования округлой формы, которые возникают при смерзании ледяного сала, шуги, мелких льдин и всплывающего внутриводного льда. Их формирование происходит на реках под действием течения.

28 марта в Петербурге на поверхности реки Екатерингофки образовалась снежура — природное явление, во время которого падающий на воду снег не тает, а сбивается в пластичную массу. Как это выглядело — можно увидеть на фотографиях на «Фонтанке».

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