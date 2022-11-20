Первый гол на ЧМ-2022 отменили после просмотра ВАР

На чемпионате мира по футболу стартовал матч-открытие между сборными Катара и Эквадора. Первый гол забили уже на 3-й минуте. Автором стал эквадорец Эннер Валенсия.

Однако почти сразу взятие ворот отменили из-за офсайда. Ранее британские журналисты заявляли, что Катар подкупил 8 игроков эквадорской команды, матч должен закончиться со счетом 1:0 в пользу страны — хозяйки чемпионата.

Турнир проходит с 20 ноября по 18 декабря. Подробнее о ЧМ-2022 читайте в материале «Фонтанки».