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    Первый гол на ЧМ-2022 отменили после просмотра ВАР

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    На чемпионате мира по футболу стартовал матч-открытие между сборными Катара и Эквадора. Первый гол забили уже на 3-й минуте. Автором стал эквадорец Эннер Валенсия.

    Однако почти сразу взятие ворот отменили из-за офсайда. Ранее британские журналисты заявляли, что Катар подкупил 8 игроков эквадорской команды, матч должен закончиться со счетом 1:0 в пользу страны — хозяйки чемпионата.

    Турнир проходит с 20 ноября по 18 декабря. Подробнее о ЧМ-2022 читайте в материале «Фонтанки».

    Сборная России в турнире не принимает участия, так как российскую национальную команду исключили из стыковых матчей после начала специальной военной операции на Украине.

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