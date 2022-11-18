Журналист заявил, что Катар подкупил игроков сборной Эквадора за проигрыш в матче открытия мундиаля

Порядка 7 миллионов долларов мог заплатить Катар игрокам сборной Эквадора за предсказуемый исход матча. Команда должна пропустить один гол и не забивать в катарские ворота.

С таким обвинением 18 ноября выступил региональный руководитель Британского центра ближневосточных исследований Амджад Тах. По его данным, подкуплены 8 игроков, Катар заплатил им 7,4 млн долларов. «Пять инсайдеров из Катара и Эквадора подтвердили это. Мы надеемся, что это ложь. Мы надеемся, что распространение этой информации повлияет на результат. Мир должен противостоять коррупции в FIFA», — написал журналист в соцсетях.