Пожар у площади трех вокзалов в Москве локализовали, спасатели ищут пропавших

В центре Москвы локализовали пожар на Комсомольской площади, передает ГУ МЧС России по городу. Площадь возгорания цветочного склада — 2,5 тысячи квадратных метров.
Как сообщает пресс-служба московского МЧС, информации о пострадавших не поступало. По данным MSK1, спасатели начали искать пострадавших в горящих помещениях.
Около цветочного склада ходит женщина, которая утверждает, что не может найти в больницах мужа, приехавшего на склад за елями. Рядом с площадью припаркован автомобиль мужчины, охранник нашел его накладную. «Елочки маленькие взял», — рассказал сотрудник склада MSK1.
Огонь тушат 42 единицы техники и 121 спасатель. На место приехал руководящий состав ГУ МЧС России по Москве: врио начальника полковник Андрей Румянцев и заместитель начальника полковник Юрий Ткаченко.
Информация о пожаре в центре Москвы поступила в экстренные службы в 14:57. ТАСС сообщал о заблокированных внутри здания людях. Семеро человек с началом пожара прятались в холодильнике, их вытащили.