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    Внутри — люди. Площадь пожара в центре Москвы достигла почти 2 тысяч «квадратов»

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    На Комсомольской площади в Москве площадь пожара достигла 1,9 тыс. кв. м, передает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы. По данным ТАСС, внутри горящего склада заблокированы два человека. Сообщается, что семерых уже спасли — они прятались в холодильнике. Горит цветочный склад.

    Также сообщается об обрушении межэтажных перекрытий на площади 500 кв. м. По информации СМИ, к тушению пожара могут привлечь авиацию. На место уже направлен специализированный поезд МЧС.

    Столичный Дептранс утверждает, что на дорожное движение пожар не влияет.

    Информация о пожаре в центре Москвы поступила в экстренные службы в 14:57.

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