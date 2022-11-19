Авария и пожар на газопроводе приостановили работу 13 котельных Всеволожска

После ЧП во Всеволожском районе на газопроводе отключили 7 газораспределительных станций. Тепло в 13 котельных райцентра циркулирует, но не генерируется. Об этом 19 ноября сообщает 47news.





Подача газа на семь газораспределительных станций приостановлена: в СНТ «Русский Дизель», «Всеволожская», «Восточная», «Невская Дубровка», «Поселок имени Свердлова». Котельные переведены на резервное топливо в Романовском поселении и Рахье котельные переведены на резервное топливо.