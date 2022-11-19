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    Авария на газопроводе в пригороде СПб

    Авария и пожар на газопроводе приостановили работу 13 котельных Всеволожска

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    После ЧП во Всеволожском районе на газопроводе отключили 7 газораспределительных станций. Тепло в 13 котельных райцентра циркулирует, но не генерируется. Об этом 19 ноября сообщает 47news.


    Подача газа на семь газораспределительных станций приостановлена: в СНТ «Русский Дизель», «Всеволожская», «Восточная», «Невская Дубровка», «Поселок имени Свердлова». Котельные переведены на резервное топливо в Романовском поселении и Рахье котельные переведены на резервное топливо.

    В пресс-служба правительства Ленобласти уточнили, что давление на газораспределительную станцию «Всеволожск подано».

    Ранее «Фонтанка» писала, что петербургская ТЭЦ перешла на резервный газопровод после возгорания в Ленобласти.

    Как объяснили спасатели, на газопроводе произошла разгерметизация с последующим возгоранием.

    О пострадавших не сообщалось.

    Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, на территории Всеволожского района Ленинградской области между Бернгардовкой и Ковалево спасатели ликвидируют пожар, который возник из-за взрыва на газопроводе.На место происшествия выехали следователи и криминалисты, сообщил СК РФ.

    О ЧП рассказали читатели «Фонтанки», которые заметили возгорание из самых разных мест. Фотографии и видео можно посмотреть тут.

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