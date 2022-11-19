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    Крымский мост почти восстановили. Посмотрите на свежие фотографии

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    Успешно завершена надвижка всех четырех пролетных строений Крымского моста, сообщили в правительстве России.

    «Строители восстановили 4 поврежденных пролета автодорожной части мостового перехода общим весом 1 218 тонн. Первый и второй пролеты уже находятся в проектном положении, на них ведутся работы по устройству деформационных швов. Третий пролет с помощью домкратов опущен на 40 %. На следующей неделе все пролетные строения займут свое проектное положение, после чего специалисты приступят к работам по восстановлению поврежденных инженерных систем», — говорится в опубликованном вечером 19 ноября сообщении в официальном Telegram-канале.

    Предполагается, что уже в декабре на восстановленной правой стороне автодорожной части будет уложено два слоя асфальтобетона, смонтировано ограждение, нанесена разметка и запущено движение.

    «Фонтанка» рассказывала, как 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик и загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Из-за взрыва обрушились два пролёта автомобильной части моста, погибли четверо, в том числе пара из Петербурга.

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