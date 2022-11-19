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    ТЕМА ДНЯ

    Авария на газопроводе в пригороде СПб

    Близко не подойти. Видео с места пожара после аварии на газопроводе

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    47News

    Пожар во Всеволожском районе Ленинградской области будут тушить при помощи спецтехники и пожарного поезда. Об этом рассказал 19 ноября глава региона Александр Дрозденко.

    По его словам, территория леса отдалена от места возгорания, поэтому маловероятно распространение там огня.

    Как передает 47news, yа место прибыли ремонтные бригады "Газпром Трансгаза" и "Газпром Газораспределения Ленинградской области", но подойти к месту пока не могут - слишком высока температура.

    Сегодняшний взрыв на газопроводе в Ленобласти не исключителен. Похожее происходило в Волховском районе в декабре 2008 года на ответвлении магистрального трубопровода на Петрозаводск, расположенного между Волховом и деревней Бережки. Тогда никто не пострадал.

    В январе того же года случилась авария на магистральном газопроводе в Тосненском районе. В местном МЧС тогда сообщали, что инцидент имел место вблизи совхоза «Восход» у поселка Трубников Бор. Очевидцы слышали звук взрыва. Он сопровождался возгоранием, пламя охватило порядка 150 «квадратов».

    А вот в конце июля 2007 года взрыв прогремел на участке магистрального газопровода повышенного давления на территории Всеволожского района. В промышленных зданиях выбило окна, а вокруг места происшествия, недалеко от Северной ТЭЦ, воспламенился лес и торф на площади около одного гектара.

    В сентябре 2000-го случился прорыв международного газопровода «Ямал — Финляндия» между Волховом и Пикалево, в 10 километрах от Пикалевской газокомпрессорной станции. Сообщалось, что из строя вышла вторая «нитка» газопровода. Тяжких последствий аварии удалось избежать: не было зафиксировано ни взрыва, ни воспламенения.

    В МЧС РФ рассказали, что на газопроводе произошла разгерметизация с последующим возгоранием. В настоящее время пожар ликвидируют

    «Информация о пострадавших не поступала. Угрозы для населения нет», — добавили в МЧС.

    Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, на территории Всеволожского района Ленинградской области между Бернгардовкой и Ковалево спасатели ликвидируют пожар, который возник из-за взрыва на газопроводе.

    На место происшествия выехали следователи и криминалисты, сообщил СК РФ.

    О ЧП рассказали читатели «Фонтанки», которые заметили возгорание из самых разных мест. Фотографии и видео можно посмотреть тут.

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