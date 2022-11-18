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    В МВД объяснили, почему полицейские прошли мимо предполагаемого убийцы москвички

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    МВД России 18 ноября официально прокомментировало видео, на котором полицейские проходят мимо преследователя москвички в магазине. По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, заявительница по телефону не сообщила примет своего сталкера.

    «Сотрудники полиции, прибыв на вызов, прошли внутрь магазина (именно это запечатлено на видеозаписи, распространенной рядом телеграм-каналов), чтобы выполнить свои первоначальные задачи — опросить заявительницу, установить личность и приметы злоумышленника», — сообщила Волк.

    По словам представительницы МВД, девушка сначала не хотела признаваться, что знает навязчивого молодого человека, но в итоге все рассказала. Ближайшие к магазину наряды отправили на поиски преследователя, но найти его не смогли. Также Волк рассказала, что москвичке предложили проехать в отдел и написать заявление, но она отказалась уходить с работы.

    Утром 29-летнюю девушку нашли убитой. Сталкера же задержали в Тамбовской области. Прокуратура позже показала видео, на котором запечатлен предполагаемый злоумышленник в магазине, где работала погибшая. Он оперативно ретировался, когда увидел сотрудников полиции.

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