В МВД объяснили, почему полицейские прошли мимо предполагаемого убийцы москвички

МВД России 18 ноября официально прокомментировало видео, на котором полицейские проходят мимо преследователя москвички в магазине. По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, заявительница по телефону не сообщила примет своего сталкера.



«Сотрудники полиции, прибыв на вызов, прошли внутрь магазина (именно это запечатлено на видеозаписи, распространенной рядом телеграм-каналов), чтобы выполнить свои первоначальные задачи — опросить заявительницу, установить личность и приметы злоумышленника», — сообщила Волк.

