Москвичка просила защиты от ухажёра с ножом за 7 часов до гибели. Камера сняла, как полиция проходит мимо

Прокуратура Москвы добилась возбуждения уголовного дела об угрозе убийством 29-летней продавщице, которую преследовал молодой человек. То, что опасения женщины возникли не на пустом месте, подтвердила её смерть.

Как сообщает надзорное ведомство, 18 ноября статью 119 УК вменили 25-летнему мужчине, который уже задержан по делу об убийстве продавщицы. Оба дела объединят в одно производство.



О преследователе женщина накануне около шести часов вечера рассказала полиции. 25-летний знакомый объявился в магазине на Булатниковской. Камера зафиксировала, как он ждёт в холле у выхода. Со слов продавщицы, наблюдением за её рабочим местом он не ограничился: угрожал убить, говорил, что при себе есть нож. Она настаивала, что подобное уже случалось. Мужчина якобы регулярно навязывал своё общество, приезжал к ней домой с ножом.