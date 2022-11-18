Москвичка просила защиты от ухажёра с ножом за 7 часов до гибели. Камера сняла, как полиция проходит мимо

Прокуратура Москвы добилась возбуждения уголовного дела об угрозе убийством 29-летней продавщице, которую преследовал молодой человек. То, что опасения женщины возникли не на пустом месте, подтвердила её смерть.
Официальный канал прокуратуры г. Москвы
Как сообщает надзорное ведомство, 18 ноября статью 119 УК вменили 25-летнему мужчине, который уже задержан по делу об убийстве продавщицы. Оба дела объединят в одно производство.
О преследователе женщина накануне около шести часов вечера рассказала полиции. 25-летний знакомый объявился в магазине на Булатниковской. Камера зафиксировала, как он ждёт в холле у выхода. Со слов продавщицы, наблюдением за её рабочим местом он не ограничился: угрожал убить, говорил, что при себе есть нож. Она настаивала, что подобное уже случалось. Мужчина якобы регулярно навязывал своё общество, приезжал к ней домой с ножом.
Официальный канал прокуратуры г. Москвы
В полиции сообщали, что после звонка сотрудники «незамедлительно выехали по месту работы заявительницы и опросили её». Судя по опубликованному прокуратурой видео, полицейские застали назойливого кавалера — он спешно ретировался, увидев людей в форме.
По версии следствия, через полчаса после полуночи 18 ноября он снова был у дома женщины на Севастопольском проспекте, подкараулил её и несколько раз ударил ножом в грудь и шею.
Тело нашли утром. Подозреваемого догнали в Тамбовской области вместе со знакомым, который, предположительно, помогал ему сбежать.