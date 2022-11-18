    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как -4

    1 м/с, с-в

    765мм

    69%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd60.39eur62.57

    «Боюсь выходить, меня преследуют». В МВД показали навязчивого кавалера, подозреваемого в убийстве женщины в Москве

    1953
    5 комментариев

    Подозреваемого в расправе над жительницей столицы задержали в компании в Тамбовской области. По версии следствия, сбежать из Москвы ему помогал знакомый.

    Оперативное видео из Жердевского района Тамбовской области 18 ноября публикует пресс-центр МВД России. Автомобиль, на котором уезжал 25-летний фигурант, остановили по ориентировке сотрудники ДПС ГИБДД.

    МВД МЕДИА

    «Предварительно установлено, что потерпевшая познакомилась с подозреваемым незадолго до случившегося и у них был конфликт на почве личных отношений в связи с тем, что девушка не отвечала ему взаимностью на знаки внимания», — рассказали в столичном Следственном комитете.

    ПоделитьсяПоделиться

    Нападение на 29-летнюю жительницу Москвы на Севастопольском проспекте попало в поле зрения камер наблюдения. Следователи уже изучили записи.

    Официальный представитель МВД России Ирина Волк подтвердила, что женщина накануне убийства обращалась в полицию. Её звонок, как утверждают, не был проигнорирован.

    «17 ноября в ОМВД России по району Бирюлёво Западное г. Москвы поступило сообщение от сотрудницы продовольственного магазина, что ее преследует молодой человек и в связи с этим она боится выходить на улицу. Сотрудники полиции незамедлительно выехали по месту работы заявительницы и опросили её», — заявила Волк.

    Утром 18 ноября тело сотрудницы магазина с ножевыми ранениями нашли у дома, где она жила.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close