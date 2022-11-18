«Боюсь выходить, меня преследуют». В МВД показали навязчивого кавалера, подозреваемого в убийстве женщины в Москве

Подозреваемого в расправе над жительницей столицы задержали в компании в Тамбовской области. По версии следствия, сбежать из Москвы ему помогал знакомый.

Оперативное видео из Жердевского района Тамбовской области 18 ноября публикует пресс-центр МВД России. Автомобиль, на котором уезжал 25-летний фигурант, остановили по ориентировке сотрудники ДПС ГИБДД.

МВД МЕДИА

«Предварительно установлено, что потерпевшая познакомилась с подозреваемым незадолго до случившегося и у них был конфликт на почве личных отношений в связи с тем, что девушка не отвечала ему взаимностью на знаки внимания», — рассказали в столичном Следственном комитете.

Фото: Официальный телеграм-канал ГСУ СК России по г. Москве Фото: Официальный телеграм-канал ГСУ СК России по г. Москве Поделиться Поделиться





Нападение на 29-летнюю жительницу Москвы на Севастопольском проспекте попало в поле зрения камер наблюдения. Следователи уже изучили записи.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк подтвердила, что женщина накануне убийства обращалась в полицию. Её звонок, как утверждают, не был проигнорирован.

«17 ноября в ОМВД России по району Бирюлёво Западное г. Москвы поступило сообщение от сотрудницы продовольственного магазина, что ее преследует молодой человек и в связи с этим она боится выходить на улицу. Сотрудники полиции незамедлительно выехали по месту работы заявительницы и опросили её», — заявила Волк.

