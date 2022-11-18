Полиция остановила бегство подозреваемого в убийстве женщины в Москве. Её зарезали после жалоб на сталкера

Подозреваемый в убийстве 29-летней жительницы Москвы задержан и доставлен в отдел полиции. Его догнали за пределами столицы, сообщает городская прокуратура 18 октября.
25-летнего фигуранта задержали в Тамбовской области. По версии следствия, он напал с ножом на женщину рядом с её домом на Севастопольском проспекте в Москве, неподалёку от станции метро «Зюзино». Тело со множественными ранами в области груди нашли утром.
Издание MSK1 со ссылкой на различные СМИ пишет, что погибшая из Донецка, в столице работала в продуктовом магазине, недавно порвала отношения с молодым человеком. Источник РИА Новости сообщил, что за день до убийства женщина звонила в полицию с жалобами на знакомого, который следил, нападал и душил.