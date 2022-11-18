Москвичку убил неизвестный возле ее дома. Ее преследовали

Убийца напал на жительницу Москвы утром 18 ноября как только она вышла из парадной. Ей нанесли несколько ударов ножом.

О смерти девушки пишет издание MSK1. Она погибла возле своего дома, неподалеку от станции метро Зюзино. На теле зафиксированы множественные колотые раны.

Что стало поводом для нападения и кто убил девушку пока неизвестно. В телеграм-каналах сообщается, что ранее она работала в микрофинансовой организации. РИА Новости пишет, что накануне она обращалась в полицию и сказала, что ее преследуют.