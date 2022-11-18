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    Пионеры, Гагарин или «Будущее России». Новому движению детей и молодежи выбирают имя

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    Стартовало всероссийское голосование по вопросу названия нового движения детей и молодежи. На выбор – 10 вариантов, среди которых есть отсылки к советскому прошлому.

    Голосование будет идти с 18 ноября по 3 декабря. Сделать свой выбор может любой желающий. Для этого нужно написать в чат-бот на странице движения во «ВКонтакте».

    А теперь самое интересное, варианты такие: «Российское движение детей и молодежи», «Пионеры», «Новое поколение», «Юность», «Патриоты», «Будущее России», «Движение школьников и молодежи», «Юная Россия», «Большая перемена», «Движение им. Гагарина».

    Они были выбраны из 7 тысяч названий, которые ранее были отправлены на конкурс.

    Итоговое название будет утверждено на первом съезде Российского движения детей и молодежи, который пройдет 18-20 декабря в Москве.

    14 июля Владимир Путин подписал закон о создании нового движения молодежи. Его участниками смогут стать дети и подростки — учащиеся начальных, средних и старших классов. Предполагается, что организацией их досуга и воспитанием будут заниматься взрослые наставники, в том числе родители. Единственное условие — они не должны иметь статус иноагентов или не допущенных к педагогической деятельности лиц. Название нового движения предложат выбрать самим участникам, а официально закрепит его специально собранный съезд.

    В Кремле отмечали, что в стране создается неформальное общественное движение, а речи о «новой пионерии» не идет. «Это движение, причем движение не только школьников, а более широкого контекста, более широких возрастных рамок: это и школьники, и уже молодые люди», — утверждал Дмитрий Песков.

    Путин подчеркивал, что новое движение — добровольное, где нет места «обязаловке». Оно должно консолидировать лучшие молодежные проекты, участие в которых будет доступно всем детям и подросткам.

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