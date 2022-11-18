Пионеры, Гагарин или «Будущее России». Новому движению детей и молодежи выбирают имя

Стартовало всероссийское голосование по вопросу названия нового движения детей и молодежи. На выбор – 10 вариантов, среди которых есть отсылки к советскому прошлому.
Голосование будет идти с 18 ноября по 3 декабря. Сделать свой выбор может любой желающий. Для этого нужно написать в чат-бот на странице движения во «ВКонтакте».
А теперь самое интересное, варианты такие: «Российское движение детей и молодежи», «Пионеры», «Новое поколение», «Юность», «Патриоты», «Будущее России», «Движение школьников и молодежи», «Юная Россия», «Большая перемена», «Движение им. Гагарина».
Они были выбраны из 7 тысяч названий, которые ранее были отправлены на конкурс.
Итоговое название будет утверждено на первом съезде Российского движения детей и молодежи, который пройдет 18-20 декабря в Москве.