Пионеры, Гагарин или «Будущее России». Новому движению детей и молодежи выбирают имя

Стартовало всероссийское голосование по вопросу названия нового движения детей и молодежи. На выбор – 10 вариантов, среди которых есть отсылки к советскому прошлому.



Голосование будет идти с 18 ноября по 3 декабря. Сделать свой выбор может любой желающий. Для этого нужно написать в чат-бот на странице движения во «ВКонтакте».



А теперь самое интересное, варианты такие: «Российское движение детей и молодежи», «Пионеры», «Новое поколение», «Юность», «Патриоты», «Будущее России», «Движение школьников и молодежи», «Юная Россия», «Большая перемена», «Движение им. Гагарина».

