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    «Дедушка Мазай и зайцы» всплыли на Выборгском шоссе. Их можно купить за 13 миллионов

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    Скульптура художника Александра Таратынова, появившаяся в Некрасовском саду в начале октября, а вскоре таинственно исчезнувшая, «всплыла» в садовом центре «Принцип Novo» посёлка Парголово на Выборгском шоссе. Накануне днём её там увидел петербуржец Виктор и 18 ноября рассказал об этом «Фонтанке».

    Мазай и зайцы встречают посетителей садового центра на мощёной дорожке, с ними можно посидеть в лодке и сфотографироваться. И даже купить.

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    «Многие интересуются, но пока никто не бронировал», — рассказали «Фонтанке» в Центре, и отметили, что это уже вторая скульптура Таратынова, которую им доводится продавать.

    Сам художник подтвердил, что был бы не против, если бы «Мазая» и его ушастую ораву купили. Хотя ему самому больше нравилась идея оставить скульптуру городу, но властей она не увлекла.

    «Её туда временно поставили. Я пытался другое место подыскать. Пробовал связаться с администрацией Елагина острова. Они не отвечают. Город никак не отреагировал», — объяснил Таратынов «Фонтанке».

    Как произведение искусства скульптура обойдётся, по оценкам Центра, в 13 миллионов рублей. Если бы владелец совсем отчаялся и решил бы сдать её в лом, на трёхтонной композиции удалось бы выручить не более миллиона.

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