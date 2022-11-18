«Дедушка Мазай и зайцы» всплыли на Выборгском шоссе. Их можно купить за 13 миллионов

Скульптура художника Александра Таратынова, появившаяся в Некрасовском саду в начале октября, а вскоре таинственно исчезнувшая, «всплыла» в садовом центре «Принцип Novo» посёлка Парголово на Выборгском шоссе. Накануне днём её там увидел петербуржец Виктор и 18 ноября рассказал об этом «Фонтанке». Мазай и зайцы встречают посетителей садового центра на мощёной дорожке, с ними можно посидеть в лодке и сфотографироваться. И даже купить.

Фото: Виктор Беляков Фото: Виктор Беляков Поделиться Поделиться





«Многие интересуются, но пока никто не бронировал», — рассказали «Фонтанке» в Центре, и отметили, что это уже вторая скульптура Таратынова, которую им доводится продавать.

Сам художник подтвердил, что был бы не против, если бы «Мазая» и его ушастую ораву купили. Хотя ему самому больше нравилась идея оставить скульптуру городу, но властей она не увлекла. «Её туда временно поставили. Я пытался другое место подыскать. Пробовал связаться с администрацией Елагина острова. Они не отвечают. Город никак не отреагировал», — объяснил Таратынов «Фонтанке».