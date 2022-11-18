4 миллиона для 14 человек. Пострадавшим при столкновении маршрутки и фуры в Шушарах требуют компенсацию

Прокуратура Петербурга хочет взыскать компенсацию для 14 человек, пострадавших при столкновении фуры и маршрутки в Шушарах. Общая сумма превышает 4 миллиона рублей, сообщает 18 ноября пресс-служба ведомства.
Авария произошла в конце января на перекрестке Ленсоветовской дороги и Московского шоссе. Виновным в нарушении правил ПДД, повлекшем среднетяжелый вред здоровью, признали водителя КамАЗа — сотрудника коммерческой организации. С нее и планируют взыскать средства.
«[Водитель КамАЗа] при развороте на регулируемом перекрёстке не убедился в безопасности маневра, не уступил дорогу пассажирскому автобусу, двигающемуся прямо во встречном направления и совершил с ним столкновение», — говорится в сообщении.
Иски находятся на рассмотрении.
После аварии 14 человек попали в больницы. У пассажиров были легкие повреждения или травмы средней степени тяжести. Сообщалось, что один из водителей попал в реанимацию.