4 миллиона для 14 человек. Пострадавшим при столкновении маршрутки и фуры в Шушарах требуют компенсацию

Прокуратура Петербурга хочет взыскать компенсацию для 14 человек, пострадавших при столкновении фуры и маршрутки в Шушарах. Общая сумма превышает 4 миллиона рублей, сообщает 18 ноября пресс-служба ведомства.



Авария произошла в конце января на перекрестке Ленсоветовской дороги и Московского шоссе. Виновным в нарушении правил ПДД, повлекшем среднетяжелый вред здоровью, признали водителя КамАЗа — сотрудника коммерческой организации. С нее и планируют взыскать средства.



«[Водитель КамАЗа] при развороте на регулируемом перекрёстке не убедился в безопасности маневра, не уступил дорогу пассажирскому автобусу, двигающемуся прямо во встречном направления и совершил с ним столкновение», — говорится в сообщении.

