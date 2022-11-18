    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -5

    2 м/с, с-в

    765мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.39eur62.57

    В Петербурге стало меньше безработных, но уровень безработицы резко вырос

    2153
    9 комментариев

    Уровень безработицы в Петербурге по методологии МОТ составил 2,3 %. Об этом сообщил в своем телеграм-канале вице-губернатор Валерий Москаленко. Для сравнения, на 4 ноября этот показатель составлял 1,7 %.

    При этом число официальных безработных сократилось. Если две недели назад в Северной столице были не трудоустроены 16 051 человек, то сейчас 15 868. Ранее одновременное снижение числа безработных и уровня безработицы уже возникало. В Смольном объясняли это различной методологией определения этих показателей.

    В простое на данный момент находятся 7 786 человек на 59 предприятиях — не считая работников Toyota, который с 14 ноября приступил к увольнению по соглашению сторон. Там числилось в простое 1 923 работника.

    Две недели назад в простое числились 8 281 сотрудник на 65 предприятиях.

    В режиме неполной занятости сейчас трудятся 1 800 человек на 64 предприятиях. Их число за две недели почти не изменилось (1 803 человека на 65 предприятиях)

    Вице-губернатор подчеркнул, что за четыре месяца ситуация на рынке труда заметно улучшилась. «На конец июня — начало июля в городе в режиме простоя находилось более 16,7 тысяч человек. За 4 месяца их количество уменьшилось почти вдвое», — сказал он.

    Аналогичная ситуация по режиму неполной занятости. «На пике в летние месяцы мы имели чуть более 4,5 тысяч человек в режиме неполной занятости. Сегодня это 1 800 человек», — добавил Валерий Москаленко.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close