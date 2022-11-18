В Петербурге стало меньше безработных, но уровень безработицы резко вырос

Уровень безработицы в Петербурге по методологии МОТ составил 2,3 %. Об этом сообщил в своем телеграм-канале вице-губернатор Валерий Москаленко. Для сравнения, на 4 ноября этот показатель составлял 1,7 %.

При этом число официальных безработных сократилось. Если две недели назад в Северной столице были не трудоустроены 16 051 человек, то сейчас 15 868. Ранее одновременное снижение числа безработных и уровня безработицы уже возникало. В Смольном объясняли это различной методологией определения этих показателей.

В простое на данный момент находятся 7 786 человек на 59 предприятиях — не считая работников Toyota, который с 14 ноября приступил к увольнению по соглашению сторон. Там числилось в простое 1 923 работника.