В Петербурге стало меньше безработных, но уровень безработицы резко вырос

Уровень безработицы в Петербурге по методологии МОТ составил 2,3 %. Об этом сообщил в своем телеграм-канале вице-губернатор Валерий Москаленко. Для сравнения, на 4 ноября этот показатель составлял 1,7 %.
При этом число официальных безработных сократилось. Если две недели назад в Северной столице были не трудоустроены 16 051 человек, то сейчас 15 868. Ранее одновременное снижение числа безработных и уровня безработицы уже возникало. В Смольном объясняли это различной методологией определения этих показателей.
В простое на данный момент находятся 7 786 человек на 59 предприятиях — не считая работников Toyota, который с 14 ноября приступил к увольнению по соглашению сторон. Там числилось в простое 1 923 работника.
Две недели назад в простое числились 8 281 сотрудник на 65 предприятиях.
В режиме неполной занятости сейчас трудятся 1 800 человек на 64 предприятиях. Их число за две недели почти не изменилось (1 803 человека на 65 предприятиях)
Вице-губернатор подчеркнул, что за четыре месяца ситуация на рынке труда заметно улучшилась. «На конец июня — начало июля в городе в режиме простоя находилось более 16,7 тысяч человек. За 4 месяца их количество уменьшилось почти вдвое», — сказал он.
Аналогичная ситуация по режиму неполной занятости. «На пике в летние месяцы мы имели чуть более 4,5 тысяч человек в режиме неполной занятости. Сегодня это 1 800 человек», — добавил Валерий Москаленко.