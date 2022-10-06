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    В Петербурге стало меньше безработных, но уровень безработицы вырос. Как так вышло, отвечает Смольный

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    В Петербурге вырос уровень безработицы, следует из данных, опубликованных вице-губернатором Валерием Москаленко в телеграм-канале 6 октября. Так, сейчас соотношение численности безработных к численности рабочей силы, рассчитанное по методологии Международной организации труда, составляет 1,7 %. Неделей раньше показатель был на 1 процентный пункт меньше.

    При этом число официально зарегистрированных безработных в городе сократилось. Сейчас их 16 949, тогда как неделей ранее было 17 144 человека.

    На вопрос «Фонтанки», почему доля безработных выросла, несмотря на уменьшение их количества, вице-губернатор пояснил, что дело в разных методиках подсчета и источниках данных. Уровень безработицы считают на основе опросов Росстата, тогда как сведения об их числе предоставляет Служба занятости.

    Число работников в простое за неделю снизилось. Сейчас временно не ходят на работу 7 682 сотрудника на 63 предприятиях (не считая работников ООО «Тойота Мотор», заявившего о консервации завода в Северной столице). Неделей ранее такой статус имели 7 946 человек на 67 предприятиях.

    Количество работников в режиме неполной занятости незначительно выросло — 4 084 против 4 078 неделей ранее. Всего сокращенный график действует на 84 предприятиях.

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