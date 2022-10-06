В Петербурге стало меньше безработных, но уровень безработицы вырос. Как так вышло, отвечает Смольный

В Петербурге вырос уровень безработицы, следует из данных, опубликованных вице-губернатором Валерием Москаленко в телеграм-канале 6 октября. Так, сейчас соотношение численности безработных к численности рабочей силы, рассчитанное по методологии Международной организации труда, составляет 1,7 %. Неделей раньше показатель был на 1 процентный пункт меньше.



При этом число официально зарегистрированных безработных в городе сократилось. Сейчас их 16 949, тогда как неделей ранее было 17 144 человека.

