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    Песков рассказал о телефонном разговоре Путина и Эрдогана. О чем пишут турецкие СМИ?

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    Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Об этом 18 ноября рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Уже состоялся телефонный разговор президента Путина с президентом Турции Эрдоганом. В ближайшее время мы опубликуем наше традиционное сообщение на этот счет», — сказал он (цитата по РИА Новости).

    В настоящий момент Кремль не сообщил подробности разговора между президентами. Однако о них уже рассказали турецкие СМИ со ссылкой на канцелярию главы турецкого государства.

    Как пишет NTV, Эрдоган поблагодарил Путина «за конструктивную позицию по продлению на 120 дней» соглашения об экспорте зерна.

    Также турецкий лидер заявил, что продолжение конфликта России и Украины «повысит риски», поэтому «необходимо возобновить дипломатические переговоры».

    Кроме того, Эрдоган рассказал о том, что контакты глав российской и американской разведки в Турции играют ключевую роль «в предотвращении неконтролируемой эскалации».

    Недавно Дмитрий Песков подтвердил проведение переговоров России и США в Анкаре. Телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома утверждает, что директор ЦРУ Уильям Бернс в ходе общения с главой СВР Сергеем Нарышкиным обсудит тему находящихся в заключении в России американцев, а также сообщит о последствиях возможного применения Россией ядерного оружия. Ситуацию на Украине стороны затрагивать не будут.

    Накануне в Кремле заявили, что Украина фактически не готова к переговорам с Россией, что значит продолжение спецоперации.

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