Песков рассказал о телефонном разговоре Путина и Эрдогана. О чем пишут турецкие СМИ?

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Об этом 18 ноября рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Уже состоялся телефонный разговор президента Путина с президентом Турции Эрдоганом. В ближайшее время мы опубликуем наше традиционное сообщение на этот счет», — сказал он (цитата по РИА Новости).

В настоящий момент Кремль не сообщил подробности разговора между президентами. Однако о них уже рассказали турецкие СМИ со ссылкой на канцелярию главы турецкого государства.