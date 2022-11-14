Песков подтвердил переговоры США и России в Анкаре

Проведение переговоров России и США в Анкаре подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, но не стал раскрывать их содержание.



Как 14 ноября сообщает РИА Новости, встречу, по словам Пескова, инициировали США.

Телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома утверждает, что директор ЦРУ Уильям Бернс в ходе общения с главой СВР Сергеем Нарышкиным обсудит тему находящихся в заключении в России американцев, а также сообщит о последствиях возможного применения Россией ядерного оружия. Ситуацию на Украине стороны затрагивать не будут.