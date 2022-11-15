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    Боевые действия на Украине

    Песков: Украина де-факто не готова к переговорам. СВО будет продолжаться

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    Украина фактически не готова к переговорам с Россией, что значит продолжение спецоперации. Об этом 15 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, де-факто и де-юре позиция украинской стороны говорит о том, что Киев не хочет переговорного процесса, поэтому Россия будет добиваться своих целей посредством специальной военной операции, приводит слова Пескова РИА Новости.

    Комментируя призывы президента Франции Эмманюэля Макрона к переговорному процессу, Песков отметил, что Россия пока не наблюдает стола переговоров.

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