Песков: Украина де-факто не готова к переговорам. СВО будет продолжаться

Украина фактически не готова к переговорам с Россией, что значит продолжение спецоперации. Об этом 15 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



По его словам, де-факто и де-юре позиция украинской стороны говорит о том, что Киев не хочет переговорного процесса, поэтому Россия будет добиваться своих целей посредством специальной военной операции, приводит слова Пескова РИА Новости.



Комментируя призывы президента Франции Эмманюэля Макрона к переговорному процессу, Песков отметил, что Россия пока не наблюдает стола переговоров.

