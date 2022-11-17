Тематические ёлки и ярмарка. Каким будет и не будет Новый год в Петербурге

В Петербурге начали готовиться к наступлению Нового года. Особых гуляний не ожидается, однако атмосферу наступления 2023-го горожане все же почувствуют. Так, к 19 декабря на Дворцовой установят главную ель, рядом расположится катальная горка. Городские ели будут украшены тематически.



Тем не менее праздничная программа будет сокращена. Так, точно не будет фейерверка и концерта на Дворцовой. Зато детям будет показан ледовый спектакль «Бременские музыканты». Посмотреть его можно будет, правда, только онлайн. Для этого маленьким петербуржцам вручат сувениры с QR-кодом, ведущим на запись спектакля. Посмотреть живое шоу дети тоже смогут: на катке Конюшенной площади будут проходить представления Санкт-Петербургского детского ледового театра.