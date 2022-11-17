В МИД России заявили, что в основе дела о малайзийском Boeing лежал «политический заказ»

В МИД России считают политически мотивированным итог разбирательства по делу о сбитом над Донбассом в 2014 году малайзийском Boeing-777. Об этом 17 ноября заявили в ведомстве.



«Как ход, так и итоги разбирательства свидетельствуют о том, что в его основе лежал политический заказ на подкрепление продвигаемой Гаагой и ее соратниками по Совместной следственной группе версии о причастности России к трагедии», — сказано в сообщении.



В министерстве отметили, что суду в этом процессе «была отведена роль статиста», задача которого — подгонка доказательной базы под обвинительный приговор. МИД также заявил об игнорировании доказательств возможной причастности к трагедии ВСУ и сокрытии обстоятельств и свидетелей, которые могли бы пролить свет на причины произошедшего.

