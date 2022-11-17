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    В МИД России заявили, что в основе дела о малайзийском Boeing лежал «политический заказ»

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    В МИД России считают политически мотивированным итог разбирательства по делу о сбитом над Донбассом в 2014 году малайзийском Boeing-777. Об этом 17 ноября заявили в ведомстве.

    «Как ход, так и итоги разбирательства свидетельствуют о том, что в его основе лежал политический заказ на подкрепление продвигаемой Гаагой и ее соратниками по Совместной следственной группе версии о причастности России к трагедии», — сказано в сообщении.

    В министерстве отметили, что суду в этом процессе «была отведена роль статиста», задача которого — подгонка доказательной базы под обвинительный приговор. МИД также заявил об игнорировании доказательств возможной причастности к трагедии ВСУ и сокрытии обстоятельств и свидетелей, которые могли бы пролить свет на причины произошедшего.

    Ранее в четверг окружной суд в Гааге заочно приговорил к пожизненному заключению россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко. Их признали виновными в уничтожении самолета рейса MH17 над Донбассом и гибели 298 его пассажиров 17 июля 2014 года. Вину еще одного фигуранта, Олега Пулатова, доказать не удалось. Он был единственным, чьи интересы на процессе представляли адвокаты.

    Пассажирский Boeing компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек — граждане 10 государств. Для расследования катастрофы была создана Совместная следственная группа, в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Следователи считают, что самолет был сбит ракетой ЗРК «Бук», принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде российской армии. Россия не признает этих выводов.

    По версии Минобороны РФ, «Боинг» был сбит украинской ракетой 9M38 с номером 886 (год изготовления) 8720 (заводской номер) для ЗРК «Бук», выпущенной на заводе в 1986 году. По информации военного ведомства, боеприпас принадлежал вооруженным силам Украины и в Россию не возвращался. Подробнее о доказательствах Минобороны читайте на «Фонтанке».

    Обвиняемыми проходили четверо: бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков), а также трое его подчиненных — Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Прокуратура требовала для фигурантов пожизненного заключения.

    Суд установил, что малайзийский Boeing был сбит из ЗРК «Бук», который якобы привезли из России на Украину, а потом вернули назад. При этом отмечается, что целью ракеты был военный самолет, а ее запуск был произведен с поля под поселком Первомайский в ДНР. Неизвестно, кто дал команду о запуске ракеты, однако суд счел, что виновные имели отношение к применению ЗРК.

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