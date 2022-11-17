Кембриджский словарь выбрал слово 2022 года. Помогли игра и разочарование

Игра-головоломка Wordle помогла специалистам Кембриджского словаря определиться с главным словом 2022 года. Им оказался «гомер» (homer). Но это не то, о чем вы подумали.



На сайте Кембриджского словаря слово «гомер» в этом году искали более 79 тысяч раз. Как сообщается в пресс-релизе словаря, из них на 5 мая пришись 65 401 запрос.

Пик популярности слова пришелся именно на этот день, потому что ответом в игре как раз было слово «гомер». Оно стало большим разочарованием для пользователей не из США, поскольку является неофициальным термином, обозначающим бейсбольный хоум-ран.