Кембриджский словарь выбрал слово 2022 года. Помогли игра и разочарование

Игра-головоломка Wordle помогла специалистам Кембриджского словаря определиться с главным словом 2022 года. Им оказался «гомер» (homer). Но это не то, о чем вы подумали.
На сайте Кембриджского словаря слово «гомер» в этом году искали более 79 тысяч раз. Как сообщается в пресс-релизе словаря, из них на 5 мая пришись 65 401 запрос.
Пик популярности слова пришелся именно на этот день, потому что ответом в игре как раз было слово «гомер». Оно стало большим разочарованием для пользователей не из США, поскольку является неофициальным термином, обозначающим бейсбольный хоум-ран.
«Огромное количество игроков выразили свое разочарование и раздражение в социальных сетях, но многие обратились к Кембриджскому словарю, чтобы узнать больше», — отмечают специалисты.
В 2021 году словом года, по версии Кембриджского словаря, была «настойчивость» (perseverance). Его искали 243 000 раз. Особенно часто — в феврале, когда на Марс высадился марсоход с таким названием.