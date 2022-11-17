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    Кембриджский словарь выбрал слово 2022 года. Помогли игра и разочарование

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    Игра-головоломка Wordle помогла специалистам Кембриджского словаря определиться с главным словом 2022 года. Им оказался «гомер» (homer). Но это не то, о чем вы подумали.

    На сайте Кембриджского словаря слово «гомер» в этом году искали более 79 тысяч раз. Как сообщается в пресс-релизе словаря, из них на 5 мая пришись 65 401 запрос.

    Пик популярности слова пришелся именно на этот день, потому что ответом в игре как раз было слово «гомер». Оно стало большим разочарованием для пользователей не из США, поскольку является неофициальным термином, обозначающим бейсбольный хоум-ран.

    «Огромное количество игроков выразили свое разочарование и раздражение в социальных сетях, но многие обратились к Кембриджскому словарю, чтобы узнать больше», — отмечают специалисты.

    В 2021 году словом года, по версии Кембриджского словаря, была «настойчивость» (perseverance). Его искали 243 000 раз. Особенно часто — в феврале, когда на Марс высадился марсоход с таким названием.

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