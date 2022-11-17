ДТП с участием трёх машин произошло в центре Петербурга. Ограждение «улетело»

ДТП с участием трёх машин произошло днём в четверг в Центральном районе Петербурга. Ударом «смело» часть дорожного ограждения.



Об аварии у дома 110 на Лиговском проспекте «Фонтанке» 17 ноября рассказал очевидец. По его словам, столкновение произошло приблизительно в 15:50.



«Показания водителей расходятся. Девушка из красного авто утверждает, что виновата Hyundai», — поделился горожанин, который задал вопрос участникам ДТП.

