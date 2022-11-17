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    ДТП с участием трёх машин произошло в центре Петербурга. Ограждение «улетело»

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    читательница «Фонтанки» Лия/Татьяна Ципуштанова/«Фонтанка.ру»

    ДТП с участием трёх машин произошло днём в четверг в Центральном районе Петербурга. Ударом «смело» часть дорожного ограждения.

    Об аварии у дома 110 на Лиговском проспекте «Фонтанке» 17 ноября рассказал очевидец. По его словам, столкновение произошло приблизительно в 15:50.

    «Показания водителей расходятся. Девушка из красного авто утверждает, что виновата Hyundai», — поделился горожанин, который задал вопрос участникам ДТП.

    Судя по кадрам, которые оказались в распоряжении редакции, к месту аварии прибыла карета скорой помощи.

    По нашим данным, попавшая в аварию красная Geely Coolray принадлежит 23-летнему молодому человеку.

    «Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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