ДТП с участием трёх машин произошло в центре Петербурга. Ограждение «улетело»

читательница «Фонтанки» Лия/Татьяна Ципуштанова/«Фонтанка.ру»
ДТП с участием трёх машин произошло днём в четверг в Центральном районе Петербурга. Ударом «смело» часть дорожного ограждения.
Об аварии у дома 110 на Лиговском проспекте «Фонтанке» 17 ноября рассказал очевидец. По его словам, столкновение произошло приблизительно в 15:50.
«Показания водителей расходятся. Девушка из красного авто утверждает, что виновата Hyundai», — поделился горожанин, который задал вопрос участникам ДТП.
Судя по кадрам, которые оказались в распоряжении редакции, к месту аварии прибыла карета скорой помощи.
По нашим данным, попавшая в аварию красная Geely Coolray принадлежит 23-летнему молодому человеку.
«Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.