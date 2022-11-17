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    ГСУ озвучил сумму ущерба по делу о возможном сговоре сотрудников администрации и ЧОПов на Васильевском острове

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    Следственный комитет Петербурга сообщил о том, сколько потерял бюджет РФ от того, что конкурсы на охрану медучреждений на Васильевском острове выигрывали одни и те же фирмы.

    Как сообщает пресс-служба ведомства 17 ноября, за период с декабря 2019 года, когда конкретные фирмы начали выигрывать конкурсы, по ноябрь 2022 года сумма ущерба составила не менее 3 млн 861 тыс. рублей.

    В рамках возбужденного уголовного дела о мошенничестве и превышении должностных полномочий, как писала «Фонтанка», после масштабных обысков задержаны пятеро: начальник отдела закупок администрации района, специалист отдела закупок медицинского учреждения, а также гендиректор и 2 учредителя коммерческой структуры.

    В ближайшее время СК планирует решить вопрос с предъявлением им обвинения и избранием им меры пресечения.

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