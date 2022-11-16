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    Паралимпийский комитет России о приостановке членства в международном: Обвинение не выдерживает критики

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    Приостановление Паралимпийского комитета России (ПКР) в Международном паралимпийском комитете незаконно. Об этом вечером 16 ноября заявил глава ПКР Павел Рожков, передает ТАСС.

    Реакция поступила в ответ на сообщение от международного комитета о приостановке членства России.

    В частности, отмечается, что в качестве обоснования исключения России звучало нарушение страной обязательств и «олимпийского перемирия».

    «Между тем МПК не предоставил ни одного доказательства того, что ПКР нарушил хотя бы одно из своих членских обязательств в соответствии с положениями устава МПК. Все утверждения МПК по этому поводу являются абсолютно голословными», – заявил Рожков в ответ на исключение.

    В 2016 году Международный паралимпийский комитет уже лишал Россию членства. Тогда мера продлилась три года, до 2019-го, и была связана с допинговым скандалом.

    В марте текущего года Международный Паралимпийский комитет допустил российских и белорусских спортсменов до Паралимпиады в Пекине. Об этом 2 марта сообщили на официальном сайте организации.

    Однако позднее решение было отменено.

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