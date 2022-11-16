Паралимпийский комитет России о приостановке членства в международном: Обвинение не выдерживает критики

Приостановление Паралимпийского комитета России (ПКР) в Международном паралимпийском комитете незаконно. Об этом вечером 16 ноября заявил глава ПКР Павел Рожков, передает ТАСС.
Реакция поступила в ответ на сообщение от международного комитета о приостановке членства России.
В частности, отмечается, что в качестве обоснования исключения России звучало нарушение страной обязательств и «олимпийского перемирия».
«Между тем МПК не предоставил ни одного доказательства того, что ПКР нарушил хотя бы одно из своих членских обязательств в соответствии с положениями устава МПК. Все утверждения МПК по этому поводу являются абсолютно голословными», – заявил Рожков в ответ на исключение.
В 2016 году Международный паралимпийский комитет уже лишал Россию членства. Тогда мера продлилась три года, до 2019-го, и была связана с допинговым скандалом.