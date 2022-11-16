Международный паралимпийский комитет исключил Россию

Внеочередная генассамблея Международного паралимпийского комитета, прошедшая 16 ноября, закончилась исключением России. Паралимпийский комитет России больше не член этой организации.
Согласно сообщению, опубликованному в официальном аккаунте организации в социальной сети, Россия теряет все права. Правда, учитывается право на апелляцию. В том случае, если она будет отклонена, отменить приостановку сможет только генассамблея. Пройдет она в последнем, IV квартале 2023 года.
Отмечается, что решение было принято 64 голосами против 39.
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