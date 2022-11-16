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    Международный паралимпийский комитет исключил Россию

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    Внеочередная генассамблея Международного паралимпийского комитета, прошедшая 16 ноября, закончилась исключением России. Паралимпийский комитет России больше не член этой организации.

    Согласно сообщению, опубликованному в официальном аккаунте организации в социальной сети, Россия теряет все права. Правда, учитывается право на апелляцию. В том случае, если она будет отклонена, отменить приостановку сможет только генассамблея. Пройдет она в последнем, IV квартале 2023 года.

    Отмечается, что решение было принято 64 голосами против 39.

    Новость дополняется.

    В марте текущего года Международный Паралимпийский комитет допустил российских и белорусских спортсменов до Паралимпиады в Пекине. Об этом 2 марта сообщили на официальном сайте организации.

    Однако позднее решение было отменено.

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