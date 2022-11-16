МИД России на фоне инцидента с ракетой призвал Польшу «не ввязываться в грязные провокации»

Временный поверенный в делах Польши Яцек Щлядевский был вызван в МИД России. Ему указали на «неприемлемое нагнетание антироссийской истерии» вокруг инцидента с падением ракеты в Пшеводуве, в результате которого погибли два человека.
Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что накануне российский посол был вызван в польский МИД, несмотря на ночное время и отсутствие какой-либо достоверной информации о произошедшем. Эту ситуацию в министерстве назвали «политическим шоу».
Москва ожидает от Варшавы «прекращения всяческих антироссийских спекуляций» и призывает Польшу «не ввязываться в грязные провокации, которые устраивает киевский режим, и не инициировать собственные».
Посол России Сергей Андреев был вызван в МИД Польши минувшей ночью. В ведомстве тогда говорили о том, что на территории села Пшеводув Хрубешовского района Люблинского воеводства якобы упала ракета российского производства. Позже польские власти, в том числе президент Анджей Дуда, сказали, что ракета, вероятно, была запущена украинскими силами ПВО.