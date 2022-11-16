    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как 0

    1 м/с, с-в

    764мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd60.31eur62.63

    В МИД Польши заявили, что на территории страны упала ракета «российского производства»

    367
    1 комментарий

    МИД Польши заявил, что упавшая на востоке страны ракета была якобы российского производства. Об этом 16 ноября говорится на сайте ведомства.

    «В 15:40 на территории села Пшеводув Хрубешовского района Люблинского воеводства упала ракета российского производства, в результате чего погибли два гражданина Польской Республики», — сказано в сообщении.

    Там добавили, что в связи с инцидентом министр иностранных дел республики вызвал в МИД российского посла Сергея Андреева для «немедленных подробных объяснений».

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков тем временем сообщил CNN, что не имеет какой-либо информации по данному инциденту.

    В Минобороны РФ называли публикации о падении «российских» ракет в Польше «намеренной провокацией в целях эскалации обстановки». Причастность к произошедшему ведомство отрицает.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close