В МИД Польши заявили, что на территории страны упала ракета «российского производства»

МИД Польши заявил, что упавшая на востоке страны ракета была якобы российского производства. Об этом 16 ноября говорится на сайте ведомства.



«В 15:40 на территории села Пшеводув Хрубешовского района Люблинского воеводства упала ракета российского производства, в результате чего погибли два гражданина Польской Республики», — сказано в сообщении.



Там добавили, что в связи с инцидентом министр иностранных дел республики вызвал в МИД российского посла Сергея Андреева для «немедленных подробных объяснений».



Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков тем временем сообщил CNN, что не имеет какой-либо информации по данному инциденту.

