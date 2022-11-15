В Минобороны России прокомментировали информацию о падении ракет в польской деревне

«Заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении «российских» ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки.Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось», — говорится в сообщении Минобороны.

Министерство России 15 ноября прокомментировало информацию о падении якобы ракет ВС РФ на территорию польской деревни Пшеводув Люблинского района. В военном ведомстве причастность к инциденту отрицают.

В министерстве также отметили, что обломки на опубликованных видео с места происшествия «не имеют никакого отношения к российским средствам поражения».

Ракеты попали в зерносушилку на ферме в четвертом часу дня по местному времени. В результате погибли двое. Польское правительство созвало заседание Комитета Совета Министров по делам нацбезопасности и обороны.