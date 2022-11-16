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    Группа «Кино» объявила о выпуске нового альбома. Его презентуют в Петербурге под Новый год

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    Группа «Кино» в своих соцсетях 16 ноября объявила, что в декабре 2022 года планирует выпустить новый альбом. В него войдут все студийные записи за 10 лет.

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    «По вашим многочисленным просьбам мы представляем новый альбом нашей группы, в который вошли все студийные записи за прошедшие 10 лет. Песни КИНО в современном звучании. Так должна звучать наша группа сегодня. И она звучит», — сообщается в объявлении.

    Музыканты планируют устроить камерную презентацию в клубе Sound в «Севкабель Порту» 24 декабря.

    Напомним, ранее стало известно, что осенний тур группы «Кино» переносится на весну 2023 года без объяснения причин. Новые даты концертов можно найти в соцсетях группы.

    Реюнион группы «Кино» случился в 2021 году вместо запланированного 2020 года. В концертах используется настоящий голос Виктора Цоя под обновленные аранжировки. В 2022 году музыканты выпустили клип.

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