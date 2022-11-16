В Петербурге на снегоплавильные пункты выпал первый снег

Сезон работы снегоплавильных пунктов Водоканала стартовал в Петербурге вместе с первым снегопадом. Девять кубометров выпавших осадков не стали складывать в сугроб до лучших времён и привезли на утилизацию.
Как сообщили в пресс-службе предприятия, 16 ноября первый КАМАЗ разгрузился на Октябрьской набережной. Он привёз на снегоплавильный пункт девять кубометров снега. Всего таких пунктов в городе 11, ещё семь — снегоприёмные.
К работе после «летних каникул» их подготовили 13 октября. Около месяца сооружения находились в режиме ожидания без расхода энергоресурсов.
С прошлого сезона число снегоплавильных и снегоприёмных пунктов не изменилось. Их общая производительность 101,5 тысячи кубометров снега в сутки. Депутаты ЗакСа в декабре прошлого года просили расширить сеть сооружений.