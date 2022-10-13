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    Городские «снежные» пункты в Петербурге уже готовы к приёму снега

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    Предстоящей зимой в Петербурге будут работать 18 «снежных» пунктов: 11 стационарных снегоплавильных пунктов (ССП) и 7 стационарных инженерно-оборудованных снегоприемных пунктов (СИСП). Их общая производительность — 101,5 тысячи кубометров в сутки. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба Водоканала.

    Все 18 сооружений полностью готовы к выпадению снега и к его дальнейшей утилизации. Специалисты предприятия очистили снегоплавильные камеры от песка, камней и мусора, которые попадают туда вместе со снегом, провели ремонты и техобслуживание, на снегоприемных пунктах очистили лотки водоотведения от песка и мусора, промыли канализационные сети.

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    «До первых прогнозов синоптиков о выпадении снежных масс ССП и СИСП будут находиться в режиме ожидания без расхода энергоресурсов. В случае выпадения снега все силы и средства для эксплуатации снежных пунктов будут оперативно задействованы», — отмечается в сообщении.

    Напомним, сегодня ночью температура в Петербурге опускалась до 0 градусов, горожане заметили иней на траве и листьях. Дорожники ЗСД провели первую в этом сезоне превентивную противогололедную обработку магистрали.

    Прошлой зимой объём снега, принятого ССП и СИСП Петербурга, достиг рекордной отметки — 4 млн 384 тыс. кубометров. Это абсолютный рекорд по объему принятого и переработанного снега за всю историю работы «снежных» пунктов с 2012 года. Первый снег осенью 2021 года поступил на пункты 24 ноября, в середине декабря был зафиксирован первый «снежный» миллион, а в феврале — уже 4 миллиона.

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