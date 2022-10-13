Городские «снежные» пункты в Петербурге уже готовы к приёму снега

Предстоящей зимой в Петербурге будут работать 18 «снежных» пунктов: 11 стационарных снегоплавильных пунктов (ССП) и 7 стационарных инженерно-оборудованных снегоприемных пунктов (СИСП). Их общая производительность — 101,5 тысячи кубометров в сутки. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба Водоканала.



Все 18 сооружений полностью готовы к выпадению снега и к его дальнейшей утилизации. Специалисты предприятия очистили снегоплавильные камеры от песка, камней и мусора, которые попадают туда вместе со снегом, провели ремонты и техобслуживание, на снегоприемных пунктах очистили лотки водоотведения от песка и мусора, промыли канализационные сети.

