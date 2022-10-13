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    На ЗСД температура опускалась ниже нуля, проведена первая противогололедная обработка

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    Сотрудники эксплуатационной службы ЗСД провели первую в этом сезоне превентивную противогололедную обработку магистрали. Ночью в районе Северного участка температура опускалась ниже 0 градусов. Об этом сообщает пресс-служба «Магистрали Северной столицы».

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    «Для первой в этом сезоне обработки магистрали оказалось достаточно задействовать всего две единицы спецтехники. По проезжей части Северного участка было распределено пять тонн реагентов. Как всегда, в первую очередь обрабатывали наиболее подверженные риску обледенения эстакадные участки и дуги развязок», — поясняют в МСС.

    Парк эксплуатационной службы ЗСД уже на 72 % переоборудован к зиме: вместо водяных ёмкостей с поливными рейками в передней и задней частях машин установлены бункеры с пескоразбрасывателями, щетки и отвалы.

    «Межсезонье и первые холода — время, которое требует повышенного внимания не только эксплуатационных служб, но и автомобилистов. Большинство водителей еще не перешли на зимнюю резину», — отмечают дорожники.

    СЗ УГМС сообщало, что ночью в Петербурге местами было около 0, а горожане утром заметили иней на траве и листьях.

    Фото:
    Дорожный инспектор     / Архив

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