На ЗСД температура опускалась ниже нуля, проведена первая противогололедная обработка

Сотрудники эксплуатационной службы ЗСД провели первую в этом сезоне превентивную противогололедную обработку магистрали. Ночью в районе Северного участка температура опускалась ниже 0 градусов. Об этом сообщает пресс-служба «Магистрали Северной столицы».

«Для первой в этом сезоне обработки магистрали оказалось достаточно задействовать всего две единицы спецтехники. По проезжей части Северного участка было распределено пять тонн реагентов. Как всегда, в первую очередь обрабатывали наиболее подверженные риску обледенения эстакадные участки и дуги развязок», — поясняют в МСС.

Парк эксплуатационной службы ЗСД уже на 72 % переоборудован к зиме: вместо водяных ёмкостей с поливными рейками в передней и задней частях машин установлены бункеры с пескоразбрасывателями, щетки и отвалы.



«Межсезонье и первые холода — время, которое требует повышенного внимания не только эксплуатационных служб, но и автомобилистов. Большинство водителей еще не перешли на зимнюю резину», — отмечают дорожники.



СЗ УГМС сообщало, что ночью в Петербурге местами было около 0, а горожане утром заметили иней на траве и листьях.

