Погода радует. В Петербурге — нетипичное 13 октября, потому что солнечное

Природа благоволит петербуржцам. Сегодня выглянет солнышко и будет относительно тепло.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 13 октября в городе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный днём умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 3–5 градусов, в окрестностях местами до 0, днем повысится до 9–11.



«Сегодня условия погоды в Северной столице сформирует гребень антициклона, вытянувшийся с юга. <...> Температура воздуха +9…+11 градусов, по области +7…+12 градусов. Ветер юго-западный 3–8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы», — поясняет ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

