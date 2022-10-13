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    Погода радует. В Петербурге — нетипичное 13 октября, потому что солнечное

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    Природа благоволит петербуржцам. Сегодня выглянет солнышко и будет относительно тепло.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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    Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 13 октября в городе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный днём умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 3–5 градусов, в окрестностях местами до 0, днем повысится до 9–11.

    «Сегодня условия погоды в Северной столице сформирует гребень антициклона, вытянувшийся с юга. <...> Температура воздуха +9…+11 градусов, по области +7…+12 градусов. Ветер юго-западный 3–8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы», — поясняет ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    Это нетипичная погода для 13 октября, поскольку чаще всего (согласно истории погодных наблюдений за 57 лет) в этот день в Петербурге бывает паcмурно. А температура, как правило, держится в пределах от 3 до 11 градусов тепла. Самое холодное 13 октября выдалось в 1976 году, минус 4 днём, а самое тёплое — в 2018 году, плюс 16, напоминает «Яндекс».

    В пятницу будет примерно так же тепло, дождей не ожидается, но облаков может стать больше.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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