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    Минпросвещения и МЧС готовят тренировки для школ в условиях ЧС

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    Минпросвещения совместно с МЧС готовят программу тренировок для российских школ по правилам поведения в условиях чрезвычайной ситуации. Об этом в ходе правительственного часа в Госдуме в среду, 16 ноября, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

    Так, в свою очередь уточнили в пресс-службе ведомства, данные тренировки будут направлены на отработку соответствующих навыков среди учащихся.

    Напомним, ранее стало известно, что со следующего года в российских школах введут курс по начальной военной подготовке.

    Последнее резонансное нападение на школу произошло в конце сентября в Ижевске. Подробнее об этой трагедии читайте на «Фонтанке».

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