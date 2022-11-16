Минпросвещения и МЧС готовят тренировки для школ в условиях ЧС

Минпросвещения совместно с МЧС готовят программу тренировок для российских школ по правилам поведения в условиях чрезвычайной ситуации. Об этом в ходе правительственного часа в Госдуме в среду, 16 ноября, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Так, в свою очередь уточнили в пресс-службе ведомства, данные тренировки будут направлены на отработку соответствующих навыков среди учащихся.



Напомним, ранее стало известно, что со следующего года в российских школах введут курс по начальной военной подготовке.

Последнее резонансное нападение на школу произошло в конце сентября в Ижевске. Подробнее об этой трагедии читайте на «Фонтанке».

