ЗакС Петербурга повышает выплаты муниципальным служащим «за особые условия труда»

С 2023 года за «особые условия труда» выплаты муниципальным служащим в Петербурге могут вырасти с трех до пяти должностных окладов. Соответствующий законопроект губернатора ЗакС принял в первом чтении на заседании 16 ноября, передает корреспондент «Фонтанки».

Как пояснил представитель Смольного в парламенте Константин Сухенко, сейчас в Петербурге около 2400 муниципальных служащих и около 400 должностей, 17 % — вакантны. Одной из причин такой заполненности должностей является недостаточная оплата труда в органах муниципального самоуправления, считает Сухенко. Законопроект, по его словам, «призван отчасти смягчить эту ситуацию».



Представитель губернатора уточнил, что увеличение оплаты потребует 231 млн рублей в год. «Эти средства предусмотрены», — заверил он. Повышение оплаты, уточнил представитель губернатора, позволит на 15 % увеличить оплату труда: с 3,5 до 6,5 тысячи рублей в месяц. Средняя зарплата муниципального служащего после этого возрастет с 45 до 53 тысяч рублей.



Коммунист Александр Рассудов предположил, что фраза «особые условия труда» используется как эвфемизм, таким образом просто повышаются зарплаты муниципалам. По мнению депутата, выплаты на «особые условия труда» не могут осуществляться методом «коврового бомбометания», то есть всем подряд вне зависимости от достижений на работе. Это не премиальная надбавка, признал Сухенко. Он высказал собственное мнение, что руководство муниципальных органов власти вправе рассматривать и предоставлять эту надбавку дифференцированно, но «чтобы никого не обижать», во многих случаях может иметь место «уравнительный подход».



Рассудов напомнил, что год от года в рамках реформы у муниципалов становится всё меньше полномочий, соответственно, задач и работы также всё меньше. «В этих условиях что представляют собой особые условия труда? Что просто смог дойти до рабочего места — уже молодец?» — задался вопросом парламентарий. Сухенко возразил: муниципалы работают и сверхурочно, и в выходные, и назвал это «очевидным».

Ранее также «за особые условия труда» по инициативе Александра Беглова были повышены зарплаты самого губернатора, чиновников и депутатов Заксобрания города.

