«За особые условия труда». ЗакС повышает зарплаты губернатору, депутатам и чиновникам

С 2023 года «за особые условия труда» повышаются выплаты губернатору Петербурга, депутатам Заксобрания и городским чиновникам. Соответствующий законопроект Александра Беглова парламент принял на заседании 23 июня в первом чтении.

Законопроект был внесен с голоса. Для самого губернатора годовая надбавка за особые условия работы с 1 января 2023 года вырастет с пяти до семи окладов. За те же заслуги вырастут выплаты депутатам Заксобрания, чиновникам и членам городской избирательной комиссии с четырех до шести окладов.

Кроме того, выплаты государственным гражданским служащим повысятся с шести до восьми окладов.

«Это последний [в повестке заседания парламента] законопроект, и он о хорошем». — презентовал инициативу Сухенко с трибуны.