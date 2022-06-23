    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 15

    2 м/с, ю-з

    759мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd53.28eur55.83
    Как будем отдыхать в 2023-мСмерть ШатуноваКак посмотреть "Алые Паруса"Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    «За особые условия труда». ЗакС повышает зарплаты губернатору, депутатам и чиновникам

    4630
    18 комментариев

    С 2023 года «за особые условия труда» повышаются выплаты губернатору Петербурга, депутатам Заксобрания и городским чиновникам. Соответствующий законопроект Александра Беглова парламент принял на заседании 23 июня в первом чтении.

    Законопроект был внесен с голоса. Для самого губернатора годовая надбавка за особые условия работы с 1 января 2023 года вырастет с пяти до семи окладов. За те же заслуги вырастут выплаты депутатам Заксобрания, чиновникам и членам городской избирательной комиссии с четырех до шести окладов.

    Кроме того, выплаты государственным гражданским служащим повысятся с шести до восьми окладов.

    «Это последний [в повестке заседания парламента] законопроект, и он о хорошем». — презентовал инициативу Сухенко с трибуны.

    Коммунист Ирина Иванова заявила, что информация Сухенко разнится с тем, что сообщал вице-губернатор Алексей Корабельников. Депутат перечислила исходные данные: 9,5 тысяч получателей, увеличение выплат на 20% и выпадающие доходы бюджета около 700 млн рублей. Если поделить эту сумму на количество получателей и на 12 месяцев, в среднем прибавка составит 6 тысяч рублей в месяц. «У меня вопрос: либо неверно указаны выпадающие доходы, и это будут не 700 млн, а под 2 млрд, либо это не 9,5 тысяч сотрудников. Одно из двух», — констатировала она.

    Сухенко возразил: он ничего не говорил о 50 тысячах, а речь идет о суммах до 15 тысяч рублей для губернатора, а в среднем порядка 6–7 тысяч рублей для остальных. Он добавил, что, если ему «не изменяет память», получателей всего 8,5 тысяч.

    Единоросс Михаил Барышников рассказал, сколько добавят депутатам ЗакСа: два должностных оклада — это примерно 150 тысяч в год.

    На просьбу депутата Бориса Вишневского объяснить необходимость повышения выплат представитель Смольного в Мариинском дворце Константин Сухенко еще в начале заседания заявил: это необходимо, так как существующий уровень зарплат таков, что он «негативно сказывается на привлечении квалифицированных кадров».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ24
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (18)

    almack
    Самые обездоленные, самые низкооплачиваемы дармоеды. Согласен, им надо добавить, догнать, ещё добавить. Может, работать начнут, решать нужды города, а не своего бездонного кармана
    Блейк
    Странно. У них что оклады по 2 тысячи? Раз он про 6-8 тысяч заговорил. Есть МРОТ и ниже него оклад быть не может. МРОТ составляет на сейчас: 15 279 рублей. Я не думаю, что у них вот по этой нижней планке. У меня оклад госслужащего составляет 25 тысяч. А я музейный работник. Так что о чём он там втирает плача за бедность непонятно. При этом у меня зарплата, по сравнению с 2019-м годом упала. Я получаю на уровне 2018 года. Да вот только цены не на том уровне.
    FedorGr
    Какие то негативные отзывы на верное и правильное решение. Чиновники это почти две красные армии+ Росгвардия. Молодые и здоровые. Но с вредной работой, стоящие стеной перед всем остальным народом. Им зарплату надо каждый месяц поднимать. Вон финны визжат от цены на бензин и дизель, а в каждом литре 75% налог, на содержание чиновников. И ничего, терпят. Кому дорого ездить, стали ходить пешком.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close