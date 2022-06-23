«За особые условия труда». ЗакС повышает зарплаты губернатору, депутатам и чиновникам

С 2023 года «за особые условия труда» повышаются выплаты губернатору Петербурга, депутатам Заксобрания и городским чиновникам. Соответствующий законопроект Александра Беглова парламент принял на заседании 23 июня в первом чтении.
Законопроект был внесен с голоса. Для самого губернатора годовая надбавка за особые условия работы с 1 января 2023 года вырастет с пяти до семи окладов. За те же заслуги вырастут выплаты депутатам Заксобрания, чиновникам и членам городской избирательной комиссии с четырех до шести окладов.
Кроме того, выплаты государственным гражданским служащим повысятся с шести до восьми окладов.
«Это последний [в повестке заседания парламента] законопроект, и он о хорошем». — презентовал инициативу Сухенко с трибуны.
Коммунист Ирина Иванова заявила, что информация Сухенко разнится с тем, что сообщал вице-губернатор Алексей Корабельников. Депутат перечислила исходные данные: 9,5 тысяч получателей, увеличение выплат на 20% и выпадающие доходы бюджета около 700 млн рублей. Если поделить эту сумму на количество получателей и на 12 месяцев, в среднем прибавка составит 6 тысяч рублей в месяц. «У меня вопрос: либо неверно указаны выпадающие доходы, и это будут не 700 млн, а под 2 млрд, либо это не 9,5 тысяч сотрудников. Одно из двух», — констатировала она.
Сухенко возразил: он ничего не говорил о 50 тысячах, а речь идет о суммах до 15 тысяч рублей для губернатора, а в среднем порядка 6–7 тысяч рублей для остальных. Он добавил, что, если ему «не изменяет память», получателей всего 8,5 тысяч.
Единоросс Михаил Барышников рассказал, сколько добавят депутатам ЗакСа: два должностных оклада — это примерно 150 тысяч в год.
На просьбу депутата Бориса Вишневского объяснить необходимость повышения выплат представитель Смольного в Мариинском дворце Константин Сухенко еще в начале заседания заявил: это необходимо, так как существующий уровень зарплат таков, что он «негативно сказывается на привлечении квалифицированных кадров».