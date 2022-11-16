После Ижевска ЗакС Петербурга попросит Мишустина ввести сертификацию охранников в школах и детсадах

Законодательное собрание Петербурга обратится к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть возможность введения сертификации для охранных предприятий, которые работают в образовательных учреждениях. В окончательном, втором чтении депутаты приняли проект соответствующего постановления 16 ноября, передает корреспондент «Фонтанки».



Авторы обращения (группа депутатов) напомнили, что произошедшая 26 сентября трагедия в Ижевске не единственная за последние годы. «Все эти случаи показывают имеющиеся проблемы, касающиеся обеспечения безопасности образовательных организаций, свидетельствуют о необходимости принятия дополнительных мер защиты детей и педагогов и совершенствования работы по предотвращению подобных преступлений», — говорится в тексте обращения.

