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    После Ижевска ЗакС Петербурга попросит Мишустина ввести сертификацию охранников в школах и детсадах

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    Законодательное собрание Петербурга обратится к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть возможность введения сертификации для охранных предприятий, которые работают в образовательных учреждениях. В окончательном, втором чтении депутаты приняли проект соответствующего постановления 16 ноября, передает корреспондент «Фонтанки».

    Авторы обращения (группа депутатов) напомнили, что произошедшая 26 сентября трагедия в Ижевске не единственная за последние годы. «Все эти случаи показывают имеющиеся проблемы, касающиеся обеспечения безопасности образовательных организаций, свидетельствуют о необходимости принятия дополнительных мер защиты детей и педагогов и совершенствования работы по предотвращению подобных преступлений», — говорится в тексте обращения.

    Парламентарии констатировали, что сейчас безопасность в образовательных организациях преимущественно обеспечивают частные охранные структуры. Однако закон не устанавливает никаких специальных квалификационных требований к сотрудникам таких организаций. «Это приводит к тому, что образовательные организации охраняются лицами, которые в силу различных причин (например, уровня физической подготовки) не способны своевременно среагировать на внешнюю угрозу и защитить детей и педагогов», — считают депутаты.

    Петербургские народные избранники просят премьер-министра подумать, можно ли поменять требования к охранным организациям, которые обеспечивают безопасность школ, детсадов и колледжей, и ввести для них обязательную сертификацию. В частности, установить квалификационные требования к охранникам с учетом предельного возраста, уровня физподготовки, владения навыками боевых искусств. Кроме того, предложено также оценивать уровень владения «навыками анализа и выявления потенциальных угроз (выявления признаков подготовки возможных преступлений, изменения внешних обстоятельств, создающих потенциальные риски)».

    Авторы документа предложили, чтобы сертификацией занималась специальная комиссия, в состав которой включается представитель Нацгвардии.

    Стрельба в школе № 88 на Пушкинской улице в Ижевске началась 26 сентября около 10 утра по московскому времени. Мужчина в черной футболке и балаклаве вошел в здание и смертельно ранил охранника, а потом стал стрелять по учащимся и преподавателям. Погибли 18 человек, 11 из них — дети. Следствие полагает, что стрелял бывший выпускник школы 34-летний Артём Казанцев, который состоял на учете в психоневрологическом диспансере и, предположительно, придерживался нацистской идеологии. После нападения он покончил с собой.

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