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    «Ъ»: Российские рекламодатели стали меньше вкладывать в интернет-рекламу

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    Более 80 % российских рекламодателей столкнулись со снижением эффективности и ростом стоимости привлечения клиентов в Интернете. Об этом 16 ноября сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследования деловой соцсети TenChat и маркетинговой платформы Roistat.


    Одной из причин произошедшего стал уход привычных иностранных рекламных платформ YouTube, Google Ads, Instagram* и Facebook* (материнская компания Meta** признана экстремистской и запрещена в России). Не все смогли освоить отечественные аналоги, каждая пятая компания в третьем квартале снизила затраты на интернет-рекламу.

    В июле — сентябре 21 % компаний снизили бюджет на интернет-рекламу. Из них более половины сократили затраты на 10–20 %, треть на 20–50 %, а еще 12 % — от 50 % и более. Снизившая бюджет крупнейшая категория — общепит и ресторанный бизнес (19 %) и продажа автомобилей (17 %). Не изменился рекламный бюджет в Интернете у финансового сектора, телекоммуникаций и медицины.

    В 2022 году, как рассказали 84 % опрошенных, стало сложнее привлекать лиды — потенциальных клиентов, заинтересовавшихся товаром. По их мнению, это произошло из-за ухода привычных платформ. Оставшиеся каналы перегреты, поэтому стоимость привлечения клиентов увеличилась.

    «Сильнее других подорожание лида ощущают в сфере недвижимости и красоты, следует из исследования», — утверждается в публикации.

    *Facebook и Instagram запрещены на территории РФ.

    **Meta — организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

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