«Ъ»: Российские рекламодатели стали меньше вкладывать в интернет-рекламу

Более 80 % российских рекламодателей столкнулись со снижением эффективности и ростом стоимости привлечения клиентов в Интернете. Об этом 16 ноября сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследования деловой соцсети TenChat и маркетинговой платформы Roistat.





Одной из причин произошедшего стал уход привычных иностранных рекламных платформ YouTube, Google Ads, Instagram* и Facebook* (материнская компания Meta** признана экстремистской и запрещена в России). Не все смогли освоить отечественные аналоги, каждая пятая компания в третьем квартале снизила затраты на интернет-рекламу.