«Ъ»: Российские рекламодатели стали меньше вкладывать в интернет-рекламу

Более 80 % российских рекламодателей столкнулись со снижением эффективности и ростом стоимости привлечения клиентов в Интернете. Об этом 16 ноября сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследования деловой соцсети TenChat и маркетинговой платформы Roistat.
Одной из причин произошедшего стал уход привычных иностранных рекламных платформ YouTube, Google Ads, Instagram* и Facebook* (материнская компания Meta** признана экстремистской и запрещена в России). Не все смогли освоить отечественные аналоги, каждая пятая компания в третьем квартале снизила затраты на интернет-рекламу.
В июле — сентябре 21 % компаний снизили бюджет на интернет-рекламу. Из них более половины сократили затраты на 10–20 %, треть на
В 2022 году, как рассказали 84 % опрошенных, стало сложнее привлекать лиды — потенциальных клиентов, заинтересовавшихся товаром. По их мнению, это произошло из-за ухода привычных платформ. Оставшиеся каналы перегреты, поэтому стоимость привлечения клиентов увеличилась.
«Сильнее других подорожание лида ощущают в сфере недвижимости и красоты, следует из исследования», — утверждается в публикации.