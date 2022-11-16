Президент Польши Дуда: Мы не знаем точно, кто запустил ракету

Президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции 16 ноября сообщил, что его страна пока не располагает точными данными о том, кто выпустил ракету, упавшую в районе деревни Пшеводув Люблинского района.
«Мы знаем, что целый день продолжалась российская ракетная атака против Украины. Но у нас нет никаких однозначных доказательств того, кто запустил эту ракету», — сказал он (цитата по ТАСС).
Дуда подчеркнул, что это, «без сомнения, был взрыв ракеты» и что следователи ведут работу.
«Я верю, что следователи это выяснят. Вероятнее всего, это была ракета российского производства. Но всё ещё выясняется», — отметил польский лидер.
Он добавил: «Ничто не указывает на то, чтобы какие-либо события такого типа должны и дальше происходить».
«На данный момент можно сказать, что произошедшее было единичным случаем», — заявил Дуда.
15 ноября в деревне Пшеводув на востоке Польши, рядом с границей с Украиной, упала ракета (по некоторой информации, две). Два человека скончались. В Сети появилось видео последствий взрыва.
Президент США Джо Байден назвал маловероятным запуск ракеты с территории России. Он ознакомился с предварительными данными и, по его словам, траектория полета снаряда противоречит утверждениям о запуске из РФ.