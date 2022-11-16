Президент Польши Дуда: Мы не знаем точно, кто запустил ракету

Президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции 16 ноября сообщил, что его страна пока не располагает точными данными о том, кто выпустил ракету, упавшую в районе деревни Пшеводув Люблинского района.



«Мы знаем, что целый день продолжалась российская ракетная атака против Украины. Но у нас нет никаких однозначных доказательств того, кто запустил эту ракету», — сказал он (цитата по ТАСС).



Дуда подчеркнул, что это, «без сомнения, был взрыв ракеты» и что следователи ведут работу.



«Я верю, что следователи это выяснят. Вероятнее всего, это была ракета российского производства. Но всё ещё выясняется», — отметил польский лидер.

