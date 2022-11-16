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    Боевые действия на Украине

    Президент Польши Дуда: Мы не знаем точно, кто запустил ракету

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    Президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции 16 ноября сообщил, что его страна пока не располагает точными данными о том, кто выпустил ракету, упавшую в районе деревни Пшеводув Люблинского района.

    «Мы знаем, что целый день продолжалась российская ракетная атака против Украины. Но у нас нет никаких однозначных доказательств того, кто запустил эту ракету», — сказал он (цитата по ТАСС).

    Дуда подчеркнул, что это, «без сомнения, был взрыв ракеты» и что следователи ведут работу.

    «Я верю, что следователи это выяснят. Вероятнее всего, это была ракета российского производства. Но всё ещё выясняется», — отметил польский лидер.

    Он добавил: «Ничто не указывает на то, чтобы какие-либо события такого типа должны и дальше происходить».

    «На данный момент можно сказать, что произошедшее было единичным случаем», — заявил Дуда.

    15 ноября в деревне Пшеводув на востоке Польши, рядом с границей с Украиной, упала ракета (по некоторой информации, две). Два человека скончались. В Сети появилось видео последствий взрыва.

    Президент США Джо Байден назвал маловероятным запуск ракеты с территории России. Он ознакомился с предварительными данными и, по его словам, траектория полета снаряда противоречит утверждениям о запуске из РФ.

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