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    Появилось видео с места падения ракет в Польше

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    Ракеты попали в зерносушилку на ферме в районе польской деревни Пшеводув Люблинского района, сообщают польские СМИ. Инцидент произошел днем 15 ноября. В результате погибли два человека. В Сети появилось видео с места, где предположительно упали ракеты.

    Соцсети

    В связи с происшествием Комитет Совета Министров по делам национальной безопасности и обороны начал заседание. По словам представителя правительства, подробности встречи будут предоставлены позже. Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер призвал журналистов не публиковать неподтвержденную информацию.

    Пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер заявил, что США в курсе сообщений о падении ракет в Польше, однако не могут подтвердить, что они являются российскими.

    В Минобороны РФ причастность к инциденту отрицают, заявляя, что случившееся является провокацией. «Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось», — говорится в сообщении военного ведомства.

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