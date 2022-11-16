В Минобороны Венгрии заявили, что в ситуации с ракетами в Польше ясности пока нет

Будапешту пока не стоит принимать никаких шагов после падения ракет на территорию Польши, необходимо дождаться информации от польских военных. Об этом 15 ноября заявил министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки по итогам заседания совбеза страны.



Глава военного ведомства отметил, что Венгрия постоянно на связи со всей системой Европы и НАТО, чтобы немедленно отреагировать, если что-то случится. Как пишет РИА Новости, Салаи-Бобровницки добавил, что венгерская армия стоит на защите страны.