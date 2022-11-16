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    В Минобороны Венгрии заявили, что в ситуации с ракетами в Польше ясности пока нет

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    Будапешту пока не стоит принимать никаких шагов после падения ракет на территорию Польши, необходимо дождаться информации от польских военных. Об этом 15 ноября заявил министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки по итогам заседания совбеза страны.

    Глава военного ведомства отметил, что Венгрия постоянно на связи со всей системой Европы и НАТО, чтобы немедленно отреагировать, если что-то случится. Как пишет РИА Новости, Салаи-Бобровницки добавил, что венгерская армия стоит на защите страны.

    Вечером во вторник польские СМИ сообщили о падении двух ракет на территорию фермы в Люблинском воеводстве. Удар пришелся на зерносушилку, двое человек погибли. Минобороны России заявило, что ВС РФ к этому не причастны и назвали случившиеся провокацией.

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