«У нас не останется выбора». Медведев придумал ответ на резолюцию Генассамблеи ООН о «репарациях» Украине

РФ должна изымать деньги и имущество частных инвесторов из тех стран, которые примут национальные акты о «воровстве» российских активов. Об этом 15 ноября заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Так он отреагировал на принятие Генассамблеей ООН резолюции, которая предлагает привлечь Россию к выплате репараций Украине за «нанесенный ущерб» и создать для этого соответствующий механизм.
Медведев считает, что если на основании этого решения будут приняты национальные акты о «воровстве российских активов», то у Москвы «не останется выбора».
«Нужно будет бесповоротно изымать деньги и имущество частных инвесторов из таких стран, хотя они и не отвечают за дураков из своих правительств. Их (иностранных кредитов, замороженных на счетах средств и пр. ценностей) у нас в стране, по счастливому стечению обстоятельств, как раз более чем на 300 млрд долларов. Достаточно, чтобы компенсировать украденное у России», — пишет экс-президент в своем телеграм-канале.
Пост завершается словами: «ООН приняла такие беззаконные решения, что просто тушите свет. И свет тушат. На следующий день…» Судя по всему, так Медведев намекнул на новые удары по энергетической инфраструктуре Украины, произошедшие во вторник.
В Кремле ранее назвали данную резолюцию попыткой «формализовать грабеж с использованием площадки» ООН. По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, организаторы этого процесса пытаются «завершить грабеж» золотовалютных резервов России, которые были заблокированы.