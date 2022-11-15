«У нас не останется выбора». Медведев придумал ответ на резолюцию Генассамблеи ООН о «репарациях» Украине

РФ должна изымать деньги и имущество частных инвесторов из тех стран, которые примут национальные акты о «воровстве» российских активов. Об этом 15 ноября заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.



Так он отреагировал на принятие Генассамблеей ООН резолюции, которая предлагает привлечь Россию к выплате репараций Украине за «нанесенный ущерб» и создать для этого соответствующий механизм.



Медведев считает, что если на основании этого решения будут приняты национальные акты о «воровстве российских активов», то у Москвы «не останется выбора».

