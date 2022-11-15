    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -1

    1 м/с, с-в

    763мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd60.31eur62.63

    Боевые действия на Украине

    «У нас не останется выбора». Медведев придумал ответ на резолюцию Генассамблеи ООН о «репарациях» Украине

    2352
    7 комментариев

    РФ должна изымать деньги и имущество частных инвесторов из тех стран, которые примут национальные акты о «воровстве» российских активов. Об этом 15 ноября заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

    Так он отреагировал на принятие Генассамблеей ООН резолюции, которая предлагает привлечь Россию к выплате репараций Украине за «нанесенный ущерб» и создать для этого соответствующий механизм.

    Медведев считает, что если на основании этого решения будут приняты национальные акты о «воровстве российских активов», то у Москвы «не останется выбора».

    «Нужно будет бесповоротно изымать деньги и имущество частных инвесторов из таких стран, хотя они и не отвечают за дураков из своих правительств. Их (иностранных кредитов, замороженных на счетах средств и пр. ценностей) у нас в стране, по счастливому стечению обстоятельств, как раз более чем на 300 млрд долларов. Достаточно, чтобы компенсировать украденное у России», — пишет экс-президент в своем телеграм-канале.

    Пост завершается словами: «ООН приняла такие беззаконные решения, что просто тушите свет. И свет тушат. На следующий день…» Судя по всему, так Медведев намекнул на новые удары по энергетической инфраструктуре Украины, произошедшие во вторник.

    В Кремле ранее назвали данную резолюцию попыткой «формализовать грабеж с использованием площадки» ООН. По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, организаторы этого процесса пытаются «завершить грабеж» золотовалютных резервов России, которые были заблокированы.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close