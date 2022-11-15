    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -1

    1 м/с, с-в

    763мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd60.31eur62.63

    Боевые действия на Украине

    Без света и Интернета: где прогремели взрывы на Украине

    6406
    11 комментариев

    По всей Украине вечером 15 ноября прогремела серия взрывов. Свет погас не только в Киеве, но и в Харькове, Львове и других регионах. В стране наблюдаются перебои с Интернетом. Больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны. По данным украинских властей, в разных регионах страны повреждения получили 15 объектов энергетической инфраструктуры. Президент Владимир Зеленский сообщил о «85 ракетных ударах». Подробнее смотрите на карте.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Комментарии 11

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close