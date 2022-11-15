По всей Украине вечером 15 ноября прогремела серия взрывов. Свет погас не только в Киеве, но и в Харькове, Львове и других регионах. В стране наблюдаются перебои с Интернетом. Больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны. По данным украинских властей, в разных регионах страны повреждения получили 15 объектов энергетической инфраструктуры. Президент Владимир Зеленский сообщил о «85 ракетных ударах». Подробнее смотрите на карте.
Без света и Интернета: где прогремели взрывы на Украине
15 ноября 2022, 19:58
6406
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.