Генассамблея ООН проголосовала за резолюцию о репарациях Украине

Резолюцию, которая предлагает привлечь Россию к выплате репарациий Украине, приняла на голосовании Генеральная Ассамблея ООН 14 ноября. Авторами документа выступили Канада, Гватемала, Нидерланды и Украина. Трансляция заседания велась на сайте ООН.
Из 181 страны в пользу резолюции проголосовали 94, в числе которых и Турция. Воздержались 73 государства, в частности Казахстан, Киргизия и Узбекистан. Против выступили 14 стран, среди которых собственно Россия, а также Китай, Белоруссия, КНДР, Иран и Сирия. В отличие от решений Совбеза ООН, резолюции Генассамблеи не являются юридически обязывающими.
Текст документа призывает привлечь Россию к ответственности за нарушение международного права в отношении Украины. Киеву рекомендуется создать «международный реестр нанесенного ущерба, который будет служить задокументированным свидетельством заявляемого урона» для репараций.
Постпред России при ООН Василий Небензя уже назвал документ юридически ничтожным документ, заявив, что он не выдерживает никакой критики и является «попыткой легализовать нелегализуемое с точки зрения действующего международного права».